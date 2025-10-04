Страшное ДТП на Алтае унесло жизнь одного человека На Алтае в ДТП погиб один человек, двое получили травмы

В Барнауле на автомобильной трассе А-322 Барнаул — Рубцовск столкнулись два автомобиля, в результате чего погиб один человек и двое пострадали, сообщили в местной полиции. Водитель автомобиля Toyota Carina двигался по направлению от города Алейска к Барнаулу и совершил выезд на встречную полосу.

Он столкнулся с Mitsubishi Pajero. Им управлял 37-летний мужчина. Водитель Toyota Carina скончался на месте аварии. Водитель Mitsubishi Pajero и его пассажир были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Ранее в Бижбулякском районе Республики Башкортостан произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lada Priora и лошади. После столкновения автомобиль перевернулся, что привело к гибели трех человек — водителя, а также 17-летних юноши и девушки, находившихся в салоне транспортного средства.

В Тольятти автомобиль Infiniti под управлением 23-летнего водителя врезался в бетонные блоки на Обводном шоссе. По информации управления МВД России по Самарской области, в результате столкновения погибли водитель и два пассажира 2006 и 2009 годов рождения.