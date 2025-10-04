Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 09:28

Двое взрослых и подросток разбились на трассе в Тольятти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Infiniti, за рулем которого находился 23-летний мужчина, наехал на бетонные блоки на Обводном шоссе в Тольятти в ночь на 4 октября, сообщили в управлении МВД России по Самарской области. В результате столкновения погибли водитель и пассажиры 2006 и 2009 года рождения.

По предварительным данным, 4 октября примерно в 02:35 час. 23-летний мужчина, управляя автомобилем Infiniti, следуя по Обводному шоссе допустил наезд на бетонные блоки. Водитель и два пассажира 2006 г.р. и 2009 г.р. получили травмы несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении.

Как уточнили в региональной прокуратуре, в результате наезда на бетонные блоки автомобиль загорелся. На опубликованных кадрах видно, что огонь практически ничего не оставил от транспортного средства. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее легковой автомобиль загорелся в результате аварии на 23-м километре Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Судя по опубликованным кадрам, машина перекрыла значительную часть дороги, движение сильно затруднено.

Тольятти
Самарская область
ДТП
аварии
погибшие
