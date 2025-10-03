В Петербурге сняли на видео полыхающую на шоссе машину

В Петербурге сняли на видео полыхающую на шоссе машину В Санкт-Петербурге автомобиль загорелся после ДТП на КАД

На 23-м километре Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга легковой автомобиль загорелся после ДТП, сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ». Движение оказалось сильно затруднено.

Догорает, — комментирует происходящее один из водителей.

В это время камера показывает встречную проезжую часть, на которой виден объятый пламенем кузов легковушки, от которого поднимается густой столб черного дыма. Судя по кадрам, машина перекрыла значительную часть дороги, и движение оказалось сильно затруднено.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», во время тушения авто спасатели дважды останавливали поток машин на пять — семь минут. Возгорание было ликвидировано, в результате аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что спасателям пришлось вырезать жителя Москвы из-под трактора на Стахановской улице после неудачного тест-драйва тюнингованного Camaro. Водитель хотел проверить авто после увеличения мощности двигателя, но на высокой скорости не справился с управлением и влетел в стоявший у обочины трактор.