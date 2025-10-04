Два подростка и водитель «приоры» погибли от ошибки на дороге

Три человека, среди которых двое были несовершеннолетними, погибли в результате ДТП с лошадью и автомобилем «Лада Приора» в Бижбулякском районе Башкирии, сообщает Главный госинспектор безопасности дорожного движения в регионе Владимир Севастьянов. Столкновение произошло в ночное время суток.

24-летний местный житель, будучи лишенным водительского удостоверения, управляя «Ладой Приора», совершил наезд на стоявшую на проезжей части лошадь, после чего съехал в кювет, — говорится в сообщении.

Столкновение произошло в районе 2.30 ночи на третьем километре автодороги Аитово — Бижбуляк. После столкновения автомобиль перевернулся, в результате чего погибли три человека — водитель, а также 17-летние юноша и девушка, также находившиеся в салоне машины. Прокуратура Бижбулякского района организовала проверку для установления причин и обстоятельств, на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и криминалисты МВД.

