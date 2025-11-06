Убийце байкера в Москве вынесли приговор

Московский городской суд приговорил к 17 годам лишения свободы Шахина Аббасова, который обвинялся в убийстве байкера по причине замечания о неправильной парковке, передает РИА Новости. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Другие фигуранты дела, согласно озвученным в ходе прений сторон требованиям обвинения, должны были получить сроки от 9,5 до 16 лет.

Назначить обвиняемому Аббасову Шахину наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима, — сказал судья.

17 апреля 2024 года, по данным следствия, 21-летний Шахин Аббасов припарковал свою машину на тротуаре рядом с домом на Краснодарской улице в Москве. Это не понравилось 24-летнему байкеру Кириллу Ковалеву, который сделал водителю замечание. В ответ Аббасов напал на Ковалева, избил его и нанес ножевое ранение в живот. От полученных травм Ковалев скончался.

