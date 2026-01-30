Мужчина выиграл в лотерею дважды за месяц В США мужчина выиграл лотерею дважды за месяц и забрал $21 тыс.

Житель штата Колорадо по имени Майкл Б. за один месяц дважды стал победителем в лотерее, передает UPI. Он выиграл в общей сложности $21 тыс. (1,6 млн рублей).

Мужчина поделился, что регулярно участвовал в лотерейной игре под названием Frenzy. В начале января ему улыбнулась удача, и он выиграл джекпот в сумме $20 тыс. (более 1,5 млн рублей). В том же месяце он приобрел еще один билет, который принес ему дополнительные $1000 (более 75,7 тыс. рублей).

Майкл сообщил, что не собирается тратить полученные средства. Вместо этого он планирует разместить их на сберегательном счете.

