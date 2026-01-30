Зимняя Олимпиада — 2026
Мужчина выиграл в лотерею дважды за месяц

Житель штата Колорадо по имени Майкл Б. за один месяц дважды стал победителем в лотерее, передает UPI. Он выиграл в общей сложности $21 тыс. (1,6 млн рублей).

Мужчина поделился, что регулярно участвовал в лотерейной игре под названием Frenzy. В начале января ему улыбнулась удача, и он выиграл джекпот в сумме $20 тыс. (более 1,5 млн рублей). В том же месяце он приобрел еще один билет, который принес ему дополнительные $1000 (более 75,7 тыс. рублей).

Майкл сообщил, что не собирается тратить полученные средства. Вместо этого он планирует разместить их на сберегательном счете.

Ранее жительница Ставропольского края стала победительницей лотереи и выиграла крупную сумму — около 47 млн рублей. Для участия в розыгрыше она купила 10 билетов. Победительница планирует использовать выигрыш для помощи близким и открыть банковский вклад.

До этого жительница Волгоградской области стала обладательницей выигрышного лотерейного билета, который изначально был выброшен в мусорное ведро. Она выиграла миллион рублей в акции «Второй шанс круглый год» лотереи «Мечталлион». Ранее участница не верила в лотереи, но теперь планирует потратить выигрыш на ремонт.

