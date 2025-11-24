Футбольные болельщики развернули гигантский баннер Девы Марии

Болельщики бразильского футбольного клуба «Ремо» развернули на стадионе гигантский баннер с изображением Девы Марии, считающейся покровительницей севера Бразилии, передает РИА Новости. Акция прошла в матче против «Гояса» (3:1), после которого команда впервые с 1994 года вышла в высший дивизион страны. После финального свистка фанаты вынесли огромное полотно на поле.

За «Ремо» выступает бывший форвард московского футбольного клуба «Спартак» Педро Роша. С 15 голами он стал лучшим бомбардиром сезона в Серии В.

Ранее португальский нападающий Криштиану Роналду забил свой 954-й гол в карьере эффектным ударом через себя в матче чемпионата Саудовской Аравии. 40-летний футболист из «Аль-Насра» исполнил акробатический прием в падении на 96-й минуте игры с «Аль-Халидж», завершившейся со счетом 4:1.

До этого президент США Дональд Трамп опубликовал ИИ-видео игры в футбол с нападающим сборной Португалии. На кадрах американский лидер и Роналду в Овальном кабинете Белого дома подкидывают мяч и подбивают его ногами и головой, как на разминке.