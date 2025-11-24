Таможенный СОБР скрутил нечистых на руку смоленских коллег ФТС России: таможенный СОБР задержал смоленских коллег по подозрению во взятках

ФТС России пресекла деятельность преступной группы с Краснинского таможенного поста Смоленской таможни, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Фигуранты обвиняются в получении особо крупных взяток за провоз табачной продукции и автозапчастей.

При силовой поддержке таможенного СОБРа была пресечена преступная деятельность организованной группы. В ее состав входили должностные лица Краснинского таможенного поста Смоленской таможни. Они подозреваются в систематическом получении взяток в крупном и особо крупном размере, — говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали благодаря работе Управления по противодействию коррупции ФТС, службы по противодействию коррупции Центрального таможенного управления и при силовой поддержке таможенного СОБРа. На данный момент проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что ростовские таможенники передали российским военнослужащим запчасти для самолетов на сумму 1,42 млрд рублей. Минобороны России получило фюзеляжи, части крыльев, подкрылки, рельсы, гребни киля, шасси. Запчасти в страну несколько лет назад завезла иностранная фирма.