Таможенники передали военным запчасти к самолетам на 1,42 млрд рублей

В Ростове таможенники передали военным запчасти к самолетам на 1,42 млрд рублей

Ростовские таможенники передали российским военнослужащим запчасти для самолетов на сумму 1,42 млрд рублей, сообщили NEWS.ru в ФТС России. Минобороны получило фюзеляжи, части крыльев, подкрылки, рельсы, гребни киля, шасси. Запчасти в Россию несколько лет назад завезла иностранная фирма.

Вывезенные комплекты планеров самолета организация поместила под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, — говорится в сообщении.

При этом владелец не провел с товарами необходимые операции. В результате он не завершил открытую таможенную процедуру.

Ростовская таможня выявила нарушения и возбудила дела по ч. 3 ст. 16.19 КоАП России. Согласно решению суда, товары были конфискованы в доход государства и переданы МО для возможного использования техники в военно-транспортной авиации.

