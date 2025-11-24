Россиянам могут полностью запретить покупку квартир в одной из стран ЕС

Следует пересмотреть разрешение на приобретение квартир россиянами, которые покупаются в виде акций в жилищных компаниях, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в беседе с Yle. Как отмечает издание, граждане России продолжают активно приобретать жилье в республике. В стране живут десятки тысяч русскоговорящих людей, купивших дома и квартиры для себя и своих семей.

В июле в Финляндии начал действовать запрет на сделки с недвижимостью для граждан России, который власти объяснили вопросами безопасности. При этом ограничение не касается квартир, приобретаемых через покупку акций жилищных компаний.

Ежегодно в жилищных компаниях совершаются сотни тысяч сделок. Речь идет об объеме совершенно иного масштаба, чем при контроле за сделками с недвижимостью. Тем не менее я хочу, чтобы этот вопрос был рассмотрен, — заявил министр.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что поездки россиян в страны НАТО запретить пока невозможно. Эксперт обратил внимание, что такая инициатива может привести к проблемам при оформлении туров в страны, которые формально не являются участницами Альянса.