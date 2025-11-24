В Подмосковье ввели ограничения для самолетов В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В подмосковном аэропорту Жуковский ограничили прием и выпуск самолетов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, данные меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

Аэропорт Жуковский (Раменское) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Кроме того, запрет на прием и выпуск самолетов вводили и в аэропорту Домодедово, однако на данный момент их сняли. Также аналогичные ограничения распространены на воздушную гавань Шереметьево, добавил Кореняко.

Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково успешно восстановили функционирование иностранной аэродромной техники, которая простаивала почти два года. Как отметил гендиректор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев, IT-инфраструктуру аэропорта практически полностью перевели на российское оборудование.

Прежде сообщалось, что Пулково может получить статус первого в России испытательного полигона для беспилотной наземной техники. Соответствующая концепция рассматривалась на совещании Минтранса с участием представителей аэропорта и компании «Когнитив».