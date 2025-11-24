Снежная буря превратится в «весенние» ручьи: прогноз погоды в Москве

Южный циклон принес в Москву осадки и резкое потепление. Сколько будет градусов на неделе, когда закончатся потоки ледяной воды с неба, ждать ли мороз?

Какая погода пришла в Москву к 24 ноября, когда кончится метель

Метеоролог Татьяна Позднякова отмечает, что в ночь на 24 ноября погода в столичном регионе «собрала все отрицательные черты».

«В первой половине ночи подморозило до минус 1–5 градусов, затем начались осадки в виде снежной крупы. В 3 часа ночи образовался гололед, а к 6 утра припустил дождь, местами сильный. И пейзаж стал невыносимо опасным: вода и с неба, и под ногами. А после 7 утра стал усиливаться ветер, который вырывал зонты у бедных прохожих», — отметила она в своем Telegram-канале.

Позднякова указывает, что теплый фронт циклона высыпал и вылил на Москву до 13 мм осадков, однако к 9 часам утра почти весь снег в столице успел растаять.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует в Москве 24 ноября обильные дожди и тепло.

«Температурные показатели днем будут активно расти и на 4–5 градусов превысят норму. Ну а в ночь регион ждет прекращение осадков и сильная гололедица. Температура воздуха плюс 4–6 градуса, по области — плюс 2–7. Атмосферное давление будет падать. Во вторник ко второй половине дня местами небольшой снег, гололедица, ночью от 0 до минус 2, днем до плюс 2 градусов», — объявил Леус в своем Telegram-канале.

Месячная норма по осадкам выполнена на большей части Москвы и области, отмечает Позднякова, однако ноябрьские дожди в столице будут продолжаться. Дептранс призвал москвичей пересесть на общественный транспорт и не рисковать на дорогах в экстремальную погоду.

Сколько будет градусов в Москве на неделе 24–30 ноября

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что температура вновь начнет расти во второй половине недели. Вероятность осадков очень высока, весь снежный покров растает, и к четвергу температура воздуха достигнет плюс 5 градусов.

По прогнозу Foreca будет даже теплее, до плюс 7 градусов 27 ноября. При этом за среду и четверг в Москве выпадет столько же осадков, как и в понедельник, 9,1 мм. В конце недели похолодает, циклон покинет московский регион, и в выходные выглянет солнце при температуре от минус 1 до плюс 3. В то же время морозов не ожидается, и в начале декабря температура в столице не будет опускаться ниже плюс 2 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд признал, что холодной зимы, скорее всего, не будет.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, будут ли морозы

Финал ноября продолжит погодные качели в Санкт-Петербурге, прогнозирует Леус.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Северная столица находится в тылу активного южного циклона, центр которого в средине дня окажется над Вологодской областью. В регионе ожидается облачная погода, пройдет снег, местами мокрый снег. Температура воздуха от минус 1 до плюс 1, в Ленинградской области — от минус 4 до плюс 1. Атмосферное давление ниже нормы. Во вторник небольшой снег, мокрый снег, ночью — от минус 1 до плюс 1, днем — от 0 до плюс 2», — сообщил синоптик.

Foreca прогнозирует 26–27 ноября похолодание до минус 1–4 градусов. Однако после этого к утру пятницы в регион придет новый теплый циклон, который принесет еще 9,6 мм осадков (они начнутся как снег, перейдут в мокрый снег и затем превратятся в дождь). В последние дни ноября и начале декабря в Петербурге ожидаются теплые пасмурные дни с температурой на 2–3 градуса выше нуля.

