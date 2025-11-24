День матери
Зимний кодекс курьера: Ozon раскрыл правила безопасности на дорогах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
К концу осени короткий световой день, осадки и гололед требуют особого внимания водителей. А для курьеров, чья работа — скорость и пунктуальность, грамотное поведение на проезжей части становится основой безопасности себя и других. В сезон высокой аварийности руководитель направления безопасности дорожного движения Ozon Евгений Лагерной рассказал, как сделать каждый выезд на маршрут безопасным.

Ритуалы

Безопасный рейс стартует на стоянке: важно проверить давление в шинах, целостность протектора, работу тормозной системы, светового оборудования, стеклоочистителей и других датчиков.

Гололед — не помеха

Тонкий лед снижает коэффициент сцепления шин с дорогой, а слой снега увеличивает скольжение. Занос может спровоцировать как неправильное распределение груза в кузове или плохое состояние шин, так и резкие маневры. Сделать остановку безопасной поможет техника комбинированного торможения двигателем. Чтобы не уйти в занос, стоит сбросить газ без выжима сцепления, дать «промежуточный газ», включить пониженную передачу и плавно отпустить сцепление. Если автомобиль потерял устойчивость, нужно прекратить торможение, повернуть руль в сторону заноса и после выравнивания плавно нажать на тормоз.

Общий скоростной режим для тяжелой «Газели» в гололед — не более 20 км/ч, а дистанция между автомобилями в среднем должна равняться удвоенной скорости машины (при 30 км/ч — 60 м).

К снегу готовы

Перед дорогой важно хорошо прогреть двигатель, затем плавно трогаться с места с минимальными оборотами, когда температура охлаждающей жидкости — 85–90 ºС. Двигаться лучше по снежной колее, не быстрее 40 км/ч. Ехать по глубокому снегу стоит без остановок и переключения передач. Небольшие сугробы можно преодолевать с хода, въезжая в них под прямым углом, а в тех случаях, когда снег особо глубокий, можно снизить давление в шинах не более чем на 25%.

Особый транспорт

Управление курьерским автомобилем заметно отличается от поездки на легковой машине. Свои коррективы вносят технические нюансы такого транспорта, особенно когда погодные условия играют против водителя. В сезон дождей и заморозков ощутимы габариты и вес автомобиля. Длинный тормозной путь и риск заноса усложняют маневры, нельзя забывать и о слепых зонах.

Ozon тщательно подходит к проверке машин курьерской службы и отбору водителей.

Раз в месяц проводится обязательная проверка знаний ПДД для сотрудников, а дважды в год — тренировки по управлению ТС в сложных условиях. Перед каждым выездом курьеры проходят предрейсовый медосмотр, в том числе проверку на наличие алкоголя в крови, — сказал руководитель направления безопасности дорожного движения Ozon Евгений Лагерной.

Фото: Пресс-служба Ozon

Недавно компания установила на авто курьеров зуммеры, которые издают звуковой сигнал при движении задним ходом и привлекают внимание пешеходов и других водителей к движущемуся транспорту для предотвращения аварий и повышения безопасности.

