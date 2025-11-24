Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт

Москвичам следует отказаться от поездок на автомобиле и пересесть на общественный транспорт, сообщил департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале. Там отметили, что в течение дня в городе будет идти дождь, также понизится температура воздуха, из-за чего на дорогах появится гололедица.

В городе местами идет дождь — соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Для поездок по городу рекомендуем использовать городской транспорт, — говорится в сообщении.

В дептрансе также указали, что на движение транспорта повлияют мелкие ДТП, ремонтные работы и снижение скорости из-за погоды. Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров.

Ранее сообщалось, что поезда Савеловского направления и МЦД-1 в сторону Москвы и области задерживаются. Причиной стало реверсивное движение составов на участке Лобня — Бескудниково, введенное из-за ухудшения погодных условий и ледяного дождя. Из-за этого вся Московская железная дорога была переведена на усиленный режим работы, создан оперативный штаб.