В Госдуме отреагировали на желание Европы вернуть Россию в G8 Депутат Чепа: возвращение в G8 сейчас не особо волнует Россию

Вопрос о возвращении в «Большую восьмерку» в данный момент не является приоритетным для России, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Однако, по его словам, Москва готова к взаимодействию с зарубежными коллегами с целью разрешения конфликта.

Европа готова предложить России вернуться в G8 согласно их плану по Украине. Вообще это предложил [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru), этот пункт изначально был в американском плане. Для нас это не самое главное сейчас. Для нас важен вопрос взаимодействия с миром в целом, с Глобальным Югом. Но мы, конечно, готовы продолжать взаимодействовать с Европой, Америкой, если это не противоречит нашим интересам, если это не противоречит миру, — поделился Чепа.

Ранее сообщалось, что в рамках своего плана по урегулированию украинского конфликта европейцы готовы предложить России вернуться в G8. Однако пока неизвестно, какие именно страны поддержали эту инициативу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не получила официальный текст обновленного американского плана по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, в Москве ознакомились с публичными заявлениями по итогам женевских консультаций.