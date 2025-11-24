День матери
24 ноября 2025 в 14:09

Россиянин обманул тайскую бабушку почти на 28 млн рублей

В Таиланде криптомошенник из РФ обманул пожилую женщину почти на 28 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российский криптомошенник обманул 70-летнюю тайскую бизнесвумен на сумму 11,5 млн бат (почти 28 млн рублей), сообщает Telegram-канал Mash. 34-летний мужчина, представившись английским именем, убедил пенсионерку зарегистрироваться на инвестиционной платформе и перевести сумму частями.

Когда жертва осознала обман, она обратилась в Бюро по расследованию киберпреступлений. Правоохранители организовали операцию по поимке преступника, сообщив ему о готовности женщины внести еще миллион, который нужно было забрать лично в провинции Накхонпатхом.

Мошенник не явился на встречу, но был задержан в своей квартире в Бангкоке. У него изъяли мобильный телефон, банковские документы и карты. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, однако срок может быть значительно увеличен, если в ходе расследования будут найдены другие пострадавшие от его действий.

Ранее в Екатеринбурге мошенники выманили у пенсионерки более 21 млн рублей. Женщине позвонил «представитель ФСБ» и убедил ее перевести средства «на безопасный счет». Потерпевшая обналичила значительные суммы в рублях, долларах и евро, а также взяла деньги из сейфа супруга и передала «курьерам».

