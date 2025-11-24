Мэр Сызрани раскрыл масштабы атаки БПЛА на промышленный объект Мэр Сызрани заявил о самой массовой атаке БПЛА с начала СВО

Атака дронов на промышленное предприятие Сызрани стала самой массовой с начала специальной военной операции, заявил мэр города Сергей Володченков в Telegram-канале. Он также подчеркнул, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь.

Сегодня еженедельное аппаратное совещание начали с минуты молчания в память о погибших в результате вражеской атаки БПЛА на промышленное предприятие города. Это была самая массовая атака с начала СВО. Семьям погибших и пострадавших окажем всю необходимую помощь, — отметил мэр.

Володченков отметил, что на месте происшествия продолжаются поисковые работы. Режим повышенной готовности в Сызрани снят, все увеселительные мероприятия отменены, добавил глава города.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что два человека погибли в Сызрани в результате атаки беспилотника ВСУ. Он подчеркнул, что еще двое пострадали и получают необходимую медицинскую помощь. Глава региона подчеркнул, что ВСУ атаковали объекты топливно-энергетического комплекса.