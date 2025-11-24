День матери
24 ноября 2025 в 16:01

За 10 минут делаю вкуснейший пирог на сковороде: муж и дети сметают за секунду

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если хочется домашнего пирога, но времени почти нет, есть отличный способ приготовить его за считанные минуты прямо на сковороде. Такой пирог получается мягким, ароматным и отлично подходит к чаю или кофе.

Возьмите 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара, щепотку соли и 3 столовые ложки растительного масла, взбейте венчиком. Добавьте 4 столовые ложки муки и 1 чайную ложку разрыхлителя, тщательно перемешайте до однородного теста. В эту смесь можно положить ягоды, кусочки яблока или шоколад — что больше нравится. Разогрейте сковороду с толстым дном, смажьте небольшим количеством масла, вылейте тесто, распределяя ровным слоем. Накройте крышкой и готовьте на минимальном огне 8–10 минут, пока верх не схватится, а низ не подрумянится.

Готовый пирог можно перевернуть, если хотите корочку с обеих сторон, или подавать прямо так. Он получится пышным, ароматным и невероятно быстрым — идеальный вариант для внезапного чаепития.

Ранее сообщалось, что наш кишечник — это целая вселенная, от которой зависит не только пищеварение, но и иммунитет, и даже настроение. Когда желудок бунтует, на помощь приходит проверенное веками средство, которое найдется на любой кухне. Обычная мята способна быстро унять дискомфорт и вернуть хорошее самочувствие без лишней химии.

