«Мне на вас плевать»: племянница Мордюковой о скандале из-за ее могилы Племянница Мордюковой: одна из родственниц не дает ухаживать за могилой актрисы

Одна из родственниц актрисы Нонны Мордюковой подзахоронила в ее могилу на Кунцевском кладбище прах своей матери и собирается ставить новый памятник, рассказала NEWS.ru племянница народной артистки СССР Юлия Мордюкова. Она добавила, что эта родственница, ее родная сестра, оттеснила от захоронения родного внука актрисы Владимира и не дает ему ухаживать за могилой.

Внук Нонны Викторовны Владимир только половину могилы смог оформить на себя. Он был против подзахоронения, подавал документы, но кладбище проигнорировало и вынесло такое странное решение (о подзахоронении сестры Нонны Мордюковой Татьяны в могилу актрисы. — NEWS.ru). Сестра скрыла от меня день похорон моей матери, я была только на поминках, — рассказала Юлия Мордюкова.

Юлия — дочь Татьяны Мордюковой, сестры Нонны Викторовны. В прошлом году ее мать умерла, и ее сестра Ирина приняла решение подзахоронить прах женщины в могилу Нонны Мордюковой и ее сына. Юлия и внук актрисы Владимир были против такого решения, но их никто не послушал. Сейчас конфликт между родственниками продолжается.

Сестра Ирина вырубила цветник и маленькую тую, дальше она специально на могиле стелет пластмассовый коврик, имитирующий траву, мол, мне на вас плевать. Дальше ставит камеры, чтобы мы не могли убрать этот коврик. Она уничтожает наши живые цветы, хотя Нонна любила именно такие, и кладет пластмассовые, — рассказала Юлия.

Женщина добавила, что не теряет надежду перезахоронить урну с прахом матери в другом месте, чтобы Нонна Викторовна и ее сын покоились отдельно. По ее словам, именно этого и хотела актриса.

