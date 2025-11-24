День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 17:18

«Мне на вас плевать»: племянница Мордюковой о скандале из-за ее могилы

Племянница Мордюковой: одна из родственниц не дает ухаживать за могилой актрисы

Нонна Мордюкова Нонна Мордюкова Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Одна из родственниц актрисы Нонны Мордюковой подзахоронила в ее могилу на Кунцевском кладбище прах своей матери и собирается ставить новый памятник, рассказала NEWS.ru племянница народной артистки СССР Юлия Мордюкова. Она добавила, что эта родственница, ее родная сестра, оттеснила от захоронения родного внука актрисы Владимира и не дает ему ухаживать за могилой.

Внук Нонны Викторовны Владимир только половину могилы смог оформить на себя. Он был против подзахоронения, подавал документы, но кладбище проигнорировало и вынесло такое странное решение (о подзахоронении сестры Нонны Мордюковой Татьяны в могилу актрисы. — NEWS.ru). Сестра скрыла от меня день похорон моей матери, я была только на поминках, — рассказала Юлия Мордюкова.

Юлия — дочь Татьяны Мордюковой, сестры Нонны Викторовны. В прошлом году ее мать умерла, и ее сестра Ирина приняла решение подзахоронить прах женщины в могилу Нонны Мордюковой и ее сына. Юлия и внук актрисы Владимир были против такого решения, но их никто не послушал. Сейчас конфликт между родственниками продолжается.

Сестра Ирина вырубила цветник и маленькую тую, дальше она специально на могиле стелет пластмассовый коврик, имитирующий траву, мол, мне на вас плевать. Дальше ставит камеры, чтобы мы не могли убрать этот коврик. Она уничтожает наши живые цветы, хотя Нонна любила именно такие, и кладет пластмассовые, — рассказала Юлия.

Женщина добавила, что не теряет надежду перезахоронить урну с прахом матери в другом месте, чтобы Нонна Викторовна и ее сын покоились отдельно. По ее словам, именно этого и хотела актриса.

Ранее стало известно, что вдовец певицы и актрисы Людмилы Гурченко Сергей Сенин потерял квартиру после ее смерти. По данным Starhit, он погряз в долгах, когда жена скончалась. Загородный дом актрисы он передал единственной дочери в соответствии с наследственными правами.

Нонна Мордюкова
актрисы
могилы
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне жалуются на массовый сбой в работе популярного провайдера
Стало известно, что может вынудить Украину заключить мирный договор с РФ
Представитель Александра Емельяненко высказался о его возвращении в спорт
У берегов Мексики впервые обнаружили живого редкого кита
Раскрыто, станут ли активы России пропуском для ЕС на переговоры по Украине
Охлобыстин назвал женщин, перед которыми испытывает слабость
Врач развеяла миф об электронных сигаретах
Внук индийского актера был тронут рекламой с участием деда
Си Цзиньпин твердо высказался о возвращении Тайваня
Си Цзиньпин дал Трампу понять одну вещь насчет переговоров по Украине
Ушаков объяснил, как Армения сделает вклад в саммит ОДКБ
Простой рецепт канапе для фуршета: ваш хит на любом празднике
В Белгородской области новая атака БПЛА обернулась трагедией
План США по Украине значительно урезали после женевских дебатов
«Не под силу обычным дронам»: названо главное преимущество «Ланцетов»
Ушла из жизни народная артистка России Лилия Юдина
Ушаков раскрыл, какие документы подпишут на саммите ОДКБ
Психолог перечислила главные признаки школьного буллинга
Простая и быстрая закуска: идеальные тарталетки с креветками
«Мы ознакомлены»: Ушаков о предложениях США по урегулированию на Украине
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.