Вдовец Гурченко погряз в долгах и лишился жилья после смерти жены Вдовец Гурченко Сергей Сенин признался, что остался без жилья после смерти жены

Вдовец певицы и актрисы Людмилы Гурченко Сергей Сенин потерял квартиру после ее смерти. По данным Starhit, он погряз в долгах, когда жена скончалась. Загородный дом актрисы он передал единственной дочери в соответствии с наследственными правами.

Нужно было продать и разделить, в том числе квартиру. Чтобы сохранить наш с Люсей дом и обстановку в нем, я отдал противоположной стороне дачу и доплату, — поделился вдовец знаменитости.

Он продолжает выплачивать кредит за доплату, связанную с этой сделкой, и уже 12 лет не живет в собственном доме. При этом Сенин находился рядом с Гурченко до последних минут ее жизни. Именно после ее смерти он решил открыть музей, посвященный памяти супруги, что потребовало от него продажи квартиры и переезда в съемное жилье.

Вспоминая о Людмиле, Сенин отметил, что реальная жизнь актрисы значительно отличалась от ее экранного образа. Она не доверяла словам и всегда обращала внимание на поступки людей. По его словам, Гурченко не принимала фразу «Я тебя люблю», так как ценила действия больше, чем слова.

Ранее юрист Дмитрий Кваша объяснил, что все дети пропавших в тайге Усольцевых получат наследство семьи в равных пропорциях. По его словам, это произойдет в случае признания супругов с пятилетней дочерью погибшими.