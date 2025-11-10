Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 17:20

Юрист раскрыл, кто получит наследство Усольцевых в случае признания смерти

Юрист Кваша: в случае признания Усольцевых погибшими наследство получат их дети

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Все дети пропавших в тайге Усольцевых получат наследство семьи в равных пропорциях в случае признания супругов с пятилетней дочерью погибшими, пояснил в беседе с NEWS.ru юрист Дмитрий Кваша. По его словам, это не зависит от того, рождены ли они в совместном браке и какое имеют гражданство. Как выяснили журналисты, у Сергея четверо детей от предыдущих браков, у Ирины — сын Даниил Баталов.

Ребенок от другого брака по праву представления получает долю, которая должна была перейти его матери, если мать тоже будет признана умершей. Соответственно, доля матери переходит к тому ребенку, который от другого брака, на других детей имущество отца распределяется. Имущество же матери распределяется точно так же на всех детей. Поэтому все они получат в равной доле, — объяснил Кваша.

Он добавил, что сын Сергея Усольцева, находящийся в США, имеет право на наследство, если с ним установлена родственная связь. Страна подданства, по словам эксперта, не играет роли.

То, что он является гражданином другого государства, никого значения не имеет. Если он записан как сын, как ребенок, родственная связь установлена, то он имеет право получить наследство, — сказал Кваша.

Ранее журналисты выяснили, что сын Сергея Усольцева, рожденный в 2008 году от второго брака, постоянно проживает в США. После официального развода родителей мальчик был вывезен матерью за рубеж. Сейчас молодой человек находится на территории города Ричмонд в штате Вирджиния. Отмечается, что он сменил имя на новое в американском стиле.

Усольцевы
наследство
наследники
Тайга
пропажи
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как-то живу»: Лукашенко назвал предмет, без которого он обходится
Правила поступления в российские вузы в 2026 году изменятся
Путину рассказали об отечественной разработке «Вжух»
Гости наелись и счастливы! Новогодний картофельный салат с курицей
Депутат Боярский высказался о вероятном отключении Рунета от мировой сети
«Оговорка по Фрейду»: Журова о скандале японцев из-за Курильских островов
Названо количество погибших при взрыве в столице Индии
Загулявшую в Таиланде россиянку депортируют на родину
Прохор Шаляпин удивил подписчиков совместным выходом с мамой в свет
«Вывели на чистую воду»: в Госдуме высказались о скандале вокруг BBC
Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема обезболивающего
Налоговые вычеты и льготы: как правильно оформить в 2025 году
Министры финансов ЕС отложили решение по активам России
Единый стандарт благоустройства дворов введут в одном регионе России
Появились кадры, как дрон ВС России сбил беспилотник ВСУ банкой тушенки
В Симферополе рабочие засыпали траншею с телом упавшего пенсионера
Застрявший в узкой пещере турист увидел ангелов с демонами и умер
Восемь человек погибли, 11 ранены при взрыве машины в Старом Дели
«Вербуют через наркокартели»: раскрыта тайна колумбийских наемников ВСУ
Ученые назвали вирус опаснее COVID-19
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.