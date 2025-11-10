Юрист раскрыл, кто получит наследство Усольцевых в случае признания смерти

Все дети пропавших в тайге Усольцевых получат наследство семьи в равных пропорциях в случае признания супругов с пятилетней дочерью погибшими, пояснил в беседе с NEWS.ru юрист Дмитрий Кваша. По его словам, это не зависит от того, рождены ли они в совместном браке и какое имеют гражданство. Как выяснили журналисты, у Сергея четверо детей от предыдущих браков, у Ирины — сын Даниил Баталов.

Ребенок от другого брака по праву представления получает долю, которая должна была перейти его матери, если мать тоже будет признана умершей. Соответственно, доля матери переходит к тому ребенку, который от другого брака, на других детей имущество отца распределяется. Имущество же матери распределяется точно так же на всех детей. Поэтому все они получат в равной доле, — объяснил Кваша.

Он добавил, что сын Сергея Усольцева, находящийся в США, имеет право на наследство, если с ним установлена родственная связь. Страна подданства, по словам эксперта, не играет роли.

То, что он является гражданином другого государства, никого значения не имеет. Если он записан как сын, как ребенок, родственная связь установлена, то он имеет право получить наследство, — сказал Кваша.

Ранее журналисты выяснили, что сын Сергея Усольцева, рожденный в 2008 году от второго брака, постоянно проживает в США. После официального развода родителей мальчик был вывезен матерью за рубеж. Сейчас молодой человек находится на территории города Ричмонд в штате Вирджиния. Отмечается, что он сменил имя на новое в американском стиле.