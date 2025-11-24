Трибуна «А» на «Лукойл Арене» получила имя легенды «Спартака»

Московский «Спартак» увековечил память Никиты Симоняна, назвав его именем трибуну «А» на «Лукойл Арене», сообщила пресс-служба клуба. Легендарный футболист и тренер скончался 23 ноября на 100-м году жизни.

Трибуна «А» имени Никиты Павловича Симоняна. Навсегда рядом с родным клубом, — говорится в сообщении.

Никита Симонян, который до последних дней занимал пост вице-президента Российского футбольного союза (РФС), скончался 23 ноября в возрасте 99 лет. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил глубокие соболезнования семье и близким, пообещав, что союз окажет «всю необходимую поддержку» в организации мемориальных церемоний.

Ранее бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР по футболу и ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высоко оценил достижения Симоняна. По его словам, он был настоящей легендой СССР. Пономарев сравнил Симоняна с одним из лучших футболистов всех времен — Пеле.

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал, что незадолго до смерти Никита Симонян споткнулся дома и сломал ногу. Он отметил, накануне Никиту Павловича вспоминали на стадионе.