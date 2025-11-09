Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 13:31

Перед матчем РПЛ организаторы попытались замаскировать проплешины на поле

В Самаре перед матчем «Крыльев Советов» с «Зенитом» поле присыпали травой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перед матчем РПЛ между самарскими «Крыльями Советов» и петербургским «Зенитом» поле стадиона «Солидарность Самара Арена» обработали травяной смесью, сообщает «Чемпионат». Данная мера потребовалась для маскировки проплешин, образовавшихся на газоне после проведения мероприятий в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Представители Российской премьер-лиги провели инспекцию. Несмотря на состояние покрытия, стадион признали пригодным для проведения футбольного матча.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал большое количество иностранных футболистов в Российской премьер-лиге. Он заявил, что присутствие легионеров, которых он охарактеризовал как «гастарбайтеров», негативно влияет на развитие российского футбола.

До этого министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил об отсутствии планов по отмене системы Fan ID. Глава ведомства подтвердил завершение дискуссии по этому вопросу. Руководитель Минспорта также проинформировал о рассмотрении стратегии РПЛ и принятии ряда решений по изменениям в футбольной сфере. Особый акцент будет сделан на развитие юношеского футбола для подготовки нового поколения спортсменов.

РПЛ
футбол
стадионы
ФК Зенит
