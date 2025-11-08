Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 12:03

«Одни гастарбайтеры»: легенда советского биатлона жестко прошелся по РПЛ

Олимпийский чемпион Тихонов заявил, что в РПЛ играют одни гастарбайтеры

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Большое количество иностранных игроков в Российской премьер-лиге не идет на пользу отечественному футболу, заявил в интервью изданию «ВсеПроСпорт» четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. По его мнению, присутствие легионеров, которых он назвал «гастарбайтерами», мешает развитию команд.

Посмотрите на футбол, на РПЛ, там же играют одни гастарбайтеры, что ведет к уничтожению отечественного футбола. Все должно быть свое в стране — от ложки до корабля. Если мы будем придерживаться этого мнения, то будем доминирующей страной по эту сторону океана, — сказал Тихонов.

Ранее бывший наставник сборной России и «Локомотива» Юрий Семин заявил, что бразильский защитник ЦСКА Мойзес Барбоза является лучшим футболистом Российской премьер-лиги. Специалист выразил уверенность, что игрок обладает уровнем для выступления в любой мировой лиге. В текущем сезоне РПЛ спортсмен оформил три голевые передачи в 18 проведенных матчах за армейский клуб. Соглашение с бразильским защитником действует до конца июня 2029 года.

футбол
легионеры
РПЛ
спорт
