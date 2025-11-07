Легендарный российский тренер назвал лучшего игрока РПЛ

Бывший тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «РБ Спорт» назвал бразильского защитника ЦСКА Мойзеса лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ). Он считает, что футболист мог бы заиграть в любой лиге мира.

По-моему мнению, Мойзес Барбоза — это не просто сильнейший игрок ЦСКА, а сильнейший игрок РПЛ. Почему? Потому что бразилец является самым мастеровитым и физически одаренным футболистом в нашей лиге. Я уверен, что ему было бы по силам играть в любом ведущем клубе Европы и мира, — сказал Семин.

В текущем розыгрыше РПЛ Мойзес отдал три голевые передачи в 18 матчах за ЦСКА. Контракт защитника с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место. В активе команды Фабио Челестини 30 очков после 14 туров, а отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два балла.

Ранее Семин в разговоре с NEWS.ru заявил, что полузащитник Денис Глушаков оставил хорошую историю о себе в качестве футболиста. Он отметил, что игрок был на ведущих ролях во всех командах, за которые выступал.