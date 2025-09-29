Легендарный тренер оценил достижения покидающего футбол Глушакова Тренер Семин: Глушаков был на ведущих ролях в любой команде, в которой играл

Бывший тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с NEWS.ru заявил, что полузащитник Денис Глушаков оставил хорошую историю о себе в качестве футболиста. Он отметил, что Глушаков был на ведущих ролях во всех командах, в которых играл.

Денис оставил о себе хорошую историю как футболист. В любой команде, в которой он играл, был на ведущих ролях. Был чемпионом, играл в национальной сборной. Желаю ему продолжения футбольной карьеры, у Дениса громадный опыт в футболе. Вопрос, в каком качестве: тренера или руководителя. Это определит судьба, — заявил Семин.

Большую часть карьеры 38-летний Глушаков провел в «Локомотиве» и «Спартаке». В составе красно-белых Денис стал чемпионом России в 2017 году. В том же сезоне его признали лучшим футболистом.

11 октября в спортивном комплексе «Арена Химки» состоится прощальный матч Глушакова. Футболист заявил, что сыграет за «Спартак» и «Локомотив» по тайму.

Ранее футболист заявил о желании возглавить «Спартак». Он уверен, что при нем результаты клуба точно не будут хуже, чем сейчас.