Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 15:04

Легендарный тренер оценил достижения покидающего футбол Глушакова

Тренер Семин: Глушаков был на ведущих ролях в любой команде, в которой играл

Юрий Семин Юрий Семин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с NEWS.ru заявил, что полузащитник Денис Глушаков оставил хорошую историю о себе в качестве футболиста. Он отметил, что Глушаков был на ведущих ролях во всех командах, в которых играл.

Денис оставил о себе хорошую историю как футболист. В любой команде, в которой он играл, был на ведущих ролях. Был чемпионом, играл в национальной сборной. Желаю ему продолжения футбольной карьеры, у Дениса громадный опыт в футболе. Вопрос, в каком качестве: тренера или руководителя. Это определит судьба, — заявил Семин.

Большую часть карьеры 38-летний Глушаков провел в «Локомотиве» и «Спартаке». В составе красно-белых Денис стал чемпионом России в 2017 году. В том же сезоне его признали лучшим футболистом.

11 октября в спортивном комплексе «Арена Химки» состоится прощальный матч Глушакова. Футболист заявил, что сыграет за «Спартак» и «Локомотив» по тайму.

Ранее футболист заявил о желании возглавить «Спартак». Он уверен, что при нем результаты клуба точно не будут хуже, чем сейчас.

футбол
РПЛ
Денис Глушаков
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.