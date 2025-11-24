Степашин рассказал о несчастном случае с Симоняном незадолго до смерти Степашин рассказал, что незадолго до смерти Симонян сломал ногу

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин в разговоре с KP.RU рассказал, что незадолго до смерти Никита Симонян споткнулся дома и сломал ногу. Он отметил, накануне Никиту Павловича вспоминали на стадионе.

Мы, кстати, вчера на стадионе вспоминали Никиту Павловича. Он, оказывается, упал и сломал ногу. Думали, как сейчас, позвонить, узнать, что ему нужно. Теперь, оказывается, уже ничего ему не нужно. Кроме памяти о нем, конечно. Дома споткнулся. Возраст. Думаю, предстоящие матчи на Кубок, обязательно должны быть посвящены его памяти, — сказал Степашин.

Никита Симонян, который до последних дней занимал пост вице-президента Российского футбольного союза (РФС), скончался 23 ноября в возрасте 99 лет. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил глубокие соболезнования семье и близким, пообещав, что союз окажет «всю необходимую поддержку» в организации мемориальных церемоний.

Ранее бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР по футболу и ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высоко оценил достижения Симоняна. По его словам, он был настоящей легендой СССР. Пономарев сравнил Симоняна с одним из лучших футболистов всех времен — Пеле.