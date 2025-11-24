День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 15:30

Степашин рассказал о несчастном случае с Симоняном незадолго до смерти

Степашин рассказал, что незадолго до смерти Симонян сломал ногу

Никита Симонян Никита Симонян Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин в разговоре с KP.RU рассказал, что незадолго до смерти Никита Симонян споткнулся дома и сломал ногу. Он отметил, накануне Никиту Павловича вспоминали на стадионе.

Мы, кстати, вчера на стадионе вспоминали Никиту Павловича. Он, оказывается, упал и сломал ногу. Думали, как сейчас, позвонить, узнать, что ему нужно. Теперь, оказывается, уже ничего ему не нужно. Кроме памяти о нем, конечно. Дома споткнулся. Возраст. Думаю, предстоящие матчи на Кубок, обязательно должны быть посвящены его памяти, — сказал Степашин.

Никита Симонян, который до последних дней занимал пост вице-президента Российского футбольного союза (РФС), скончался 23 ноября в возрасте 99 лет. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил глубокие соболезнования семье и близким, пообещав, что союз окажет «всю необходимую поддержку» в организации мемориальных церемоний.

Ранее бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР по футболу и ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высоко оценил достижения Симоняна. По его словам, он был настоящей легендой СССР. Пономарев сравнил Симоняна с одним из лучших футболистов всех времен — Пеле.

футболисты
Спартак
похороны
Никита Симонян
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Там ребенок!»: студентки вытащили новорожденную из-под унитаза в колледже
Вскрылась неожиданная деталь о пропавшей в Стамбуле с сыном москвичке
Пропавшую жительницу Ревды нашли
Россиянам дали советы, как бороться с обострениями сезонных болезней ЖКТ
Захарова жестко прошлась по западным СМИ из-за Украины
Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к Москве
Эксперт предупредил о последствиях ограничения скидок на маркетплейсах
Раскрыто, в какой области нейросеть заменит человека
Мужчина потерял зрение из-за привычки использовать телефон ночью
В Ростехе раскрыли, в чем Россия обогнала все мировые державы
«Ледяные склепы»: экс-депутат Рады раскрыл, что ждет украинцев зимой
Таможенники передали военным запчасти к самолетам на 1,42 млрд рублей
Европейскую страну уличили в тайной помощи ВСУ
В России начали падать цены на один вид жилья
Никакой мир Европе не нужен: почему ЕС саботирует план Трампа по Украине
В КНР изобрели уникальный беспилотник
Депутат Рады объявила забастовку из-за серого кардинала Зеленского
Польский премьер обрушился с критикой на мирный план Трампа
Хирург объяснил, почему важно соблюдать диету после бариатрической операции
Стало известно, почему Тимати не спешит жениться
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.