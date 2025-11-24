День матери
Ресторанный Цезарь с креветками дома — проще не бывает

Ресторанный Цезарь с креветками дома — проще не бывает Ресторанный Цезарь с креветками дома — проще не бывает Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Салат Цезарь с креветками — удачное сочетание свежести, хрустящих ингредиентов и нежного морского вкуса. Для приготовления используют 200 г креветок, 1 кочан салата романо, 50 г пармезана, 2 ломтика хлеба для гренок, 1 зубчик чеснока, 2 ст. л. оливкового масла, а также классическую заправку: 1 желток, 1 ч. л. горчицы, 1 ч. л. лимонного сока, 1 ч. л. вустерширского соуса и 40 мл оливкового масла.

Креветки обжаривают в капле масла с чесноком 2–3 минуты до легкой румяности. Хлеб нарезают кубиками и подсушивают на сковороде или в духовке до хруста. Листья романо промывают, обсушивают и рвут руками. Для соуса желток растирают с горчицей, добавляют лимонный сок, вустерширский соус и постепенно вливают оливковое масло, взбивая до густой эмульсии.

Салат собирают перед подачей: на листья выкладывают креветки, гренки, сверху натирают пармезан и заправляют соусом. Легкий, яркий и праздничный Цезарь с креветками украсит любой стол.

Ранее мы опубликовали рецепт грузинского супа харчо.

