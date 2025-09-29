Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 16:57

Харчо — это классический грузинский суп, который славится своим насыщенным вкусом и ароматом пряностей. Основу блюда составляет мясо, в качестве которого традиционно берут около 500 граммов говядины на кости, тушенной до идеальной мягкости. Неотъемлемой частью рецепта является рис, примерно 4–5 столовых ложек, что придает супу приятную густоту и сытность.

Неповторимую текстуру и ореховый аромат харчо получает благодаря добавлению половины стакана измельченных грецких орехов. А ключом к его идеальному, сбалансированному вкусу служит щедрая порция специй: большой пучок свежей кинзы, несколько веточек укропа, 3–4 зубчика чеснока и щепотка острого перца чили, которые вместе создают характерную для этого супа пикантную остроту и незабываемый аромат. Традиционно харчо подают с тонким лавашом или ломтем свежего хлеба, что делает трапезу по-настоящему полноценной.

Приготовление харчо не требует сложных техник: мясо варится до готовности, затем добавляются рис и специи. Грецкие орехи измельчаются и вмешиваются в суп в самом конце. Такой способ приготовления позволяет сохранить насыщенный вкус и аромат, за который грузинский суп полюбился во всем мире.

Попробуйте приготовить грузинский харчо дома и почувствуйте настоящую грузинскую кухню в каждой ложке. Это блюдо идеально подойдет для холодного сезона, так как согревает и насыщает.

Ранее мы рассказали, как приготовить болгарский гювеч.

