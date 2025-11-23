Королевский салат с сухариками! 10 минут, шикарный вид и божественный вкус

Мягкая курица, сладкая кукуруза, сочные овощи и хрустящие сухарики — быстрое и красивое блюдо.

Для приготовления понадобится 200 г вареной куриной грудки, 1 банка кукурузы (340 г), 2 свежих огурца, 3 яйца, 70–80 г сухариков со вкусом чеснока или классических, 2 ст. л. майонеза и немного соли.

Сварите яйца вкрутую, полностью охладите и нарежьте кубиками. Куриное филе измельчите небольшими кусочками, огурцы порежьте тонкой соломкой — так салат будет сочнее. Переложите все в миску, добавьте кукурузу, а затем аккуратно вмешайте майонез. Сухарики всыпайте только перед подачей, иначе они не будут хрустеть. Перемешайте салат еще раз, попробуйте на соль — обычно кукуруза дает достаточно сладости, а курица — плотности.

Чтобы салат получился особенно ярким, добавьте 50 г твердого сыра, натертого крупно, или немного свежей зелени. А если хотите, чтобы сухарики точно хрустели, подавайте их отдельно — чтобы каждый положил себе порцию по вкусу.

Посмотрите рецепт салата «Рыбки в пруду» со шпротами: выглядит красиво, а готовится очень быстро!