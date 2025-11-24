Психолог ответила, как не потерять себя во время праздничного периода

Чтобы не потерять себя во время праздничного периода, важно не пытаться соответствовать чужим ожиданиям, заявила клинический психолог Вероника Селезнева. В разговоре с Lady.Pravda.Ru специалист подчеркнула, что многие пытаются угодить всем и любой ценой избегают конфликтов. По ее словам, это чревато разрушением самооценки.

В праздничный период люди чаще всего теряют опору, потому что пытаются отыграть идеальный сценарий. Но стойкость приходит не от идеальности, а от способности заметить свои чувства и признать их без стыда, — пояснила психолог.

Селезнева обратила внимание, что честность перед собой снижает внутреннее напряжение. По словам специалиста, отказ от попыток соответствовать чужим ожиданиям поможет избежать эмоционального истощения.

