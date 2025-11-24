День матери
Психолог ответила, как не потерять себя во время праздничного периода

Психолог Селезнева: в праздники важно не пытаться соответствовать ожиданиям

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чтобы не потерять себя во время праздничного периода, важно не пытаться соответствовать чужим ожиданиям, заявила клинический психолог Вероника Селезнева. В разговоре с Lady.Pravda.Ru специалист подчеркнула, что многие пытаются угодить всем и любой ценой избегают конфликтов. По ее словам, это чревато разрушением самооценки.

В праздничный период люди чаще всего теряют опору, потому что пытаются отыграть идеальный сценарий. Но стойкость приходит не от идеальности, а от способности заметить свои чувства и признать их без стыда, — пояснила психолог.

Селезнева обратила внимание, что честность перед собой снижает внутреннее напряжение. По словам специалиста, отказ от попыток соответствовать чужим ожиданиям поможет избежать эмоционального истощения.

Психотерапевт Алина Славнова ранее рассказала, что уменьшение светового дня, колебания температуры и адаптация к новым внешним условиям могут вызвать повышенную тревожность у людей в межсезонье. Она отметила, что осенью организму требуется тратить больше ресурсов на поддержание нормального самочувствия.

