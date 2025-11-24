Рабство или бегство к любимому? Где москвичка и ее сын, пропавшие в Турции

Молодая москвичка Дарья Лучкина вместе с сыном-школьником загадочно исчезли в Турции. Последний раз их видели в аэропорту Стамбула сразу после прилета из России. Далее их след теряется. Что случилось с матерью и ребенком, зачем они полетели в Турцию, есть ли шанс их найти — в материале NEWS.ru.

Зачем москвичка с сыном полетела в Турцию

32-летняя Дарья Лучкина и ее 10-летний сын прилетели в Стамбул 17 октября. Когда женщина перестала выходить на связь, ее родственники забили тревогу и обратились в полицию. Как выяснилось позже, москвичку с мальчиком в аэропорту Стамбула встретил неизвестный человек на легковом автомобиле. После этого их следы теряются.

Позже стало известно, что Дарья заранее подготовилась к поездке. Она купила билеты на самолет еще в середине сентября, не сказав никому об этом. При этом загранпаспорт ребенку был оформлен совсем недавно.

Дарья почти ничего не взяла с собой в Стамбул. С ней был лишь небольшой рюкзак личных вещей. Дома остался даже планшет, купленный в подарок сыну на день рождения, который у мальчика 23 октября. Как пишет Telegram-канал SHOT, в день вылета Дарья сказала родственникам, что отправляется на корпоратив, где все сотрудники будут с детьми. Позднее выяснилось, что никакого мероприятия запланировано не было.

Известно также, что Дарья взяла с собой абсолютно все документы, удостоверяющие личности женщины и ребенка. Из-за этого родственники в настоящее время не могут обратиться за помощью в консульство.

Что известно о пропавшей в Стамбуле москвичке

Как рассказывают родственники пропавшей в Стамбуле девушки, последние несколько месяцев она сильно увлеклась турецкими сериалами и стала замкнутой. Дарья с сыном жила у родителей, в браке не состояла. Она развелась с отцом мальчика около 10 лет назад, общение с ним ограничивалось редкими созвонами. По словам родственников, девушка работала, вечером возвращалась домой, помогала сыну с урокам. Иногда она ездила в гости к сестре на дачу.

На странице Дарьи в соцсети — подписки на знаменитостей, ТВ-каналы, спорт, паблик о турецких сериалах. В альбомах — портреты девушки и кадры с сыном. Последний заход в сеть — месяц назад.

Школьная подруга Дарьи рассказала NEWS.ru, что несколько лет назад девушка испытывала сильные чувства к некоему мужчине и даже сделала татуировку в честь него.

«Знаю, что она безумно была влюблена в какого-то Мурада и набила тату на безымянном пальце с его именем», — сказала знакомая пропавшей.

Она не исключила, что в Стамбул Дарью могли заманить мошенники: Дарья по характеру всегда была очень доверчивой.

Сестра Дарьи отказалась комментировать NEWS.ru исчезновение девушки. Однако она также допустила, что та могла стать жертвой мошенников. «Думаю, что могла. Все, что знаю, мама уже рассказала!» — отметила она.

Что могло случиться с москвичкой и ее сыном в Турции

Дарью в Турции могли похитить с целью продажи на органы, поделился мнением с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, также существует вероятность, что россиянку привлекли к выполнению интимных услуг. Он предположил, что девушку могли заманить в Стамбул «под предлогом обустройства счастливой жизни».

«Восточные сказки, обходительные и красивые мужчины восточного типа, которые будут носить на руках и исполнять все желания. У тебя есть ребенок — неважно, приезжай с ребенком, и все у тебя будет в жизни хорошо и прекрасно. Заморочили ей голову. Она на это повелась, поверила в принца на черном коне. По факту же это может быть и секс-рабство. Существует и худший вариант, когда людей убивают, тела просто утилизируют, а жизнеспособные органы продают черным донорам за очень большие деньги», — высказался Игнатов.

Он не исключил, что пропавшую могли заманить в подпольные заведения, где она обслуживает турецких мужчин за еду и мелкие подачки. По мнению криминалиста, судьба ее сына также вызывает вопросы.

«В Турции, как и во всех европейских странах, развита педофилия, и преступники готовы платить большие деньги за то, чтобы предаваться сексуальным утехам с детьми. Так что не исключаю, что они попали именно в такие сети, к сожалению», — заключил Игнатов.

Есть ли у москвички шанс спастись из плена в Турции

32-летнюю Дарью могли заманить в Турцию под предлогом трудоустройства, рассказала NEWS.ru сотрудница правозащитной организации «Альтернатива» Арина Файрушина. По ее словам, это стандартная схема вербовки. Девушке могли предложить работу моделью или сопровождающей на мероприятиях и пообещать высокий доход. Как правило, вербовщики утверждают, что кроме приятной внешности от «сотрудниц» ничего не требуется, и обещают помочь с оформлением документов, билетами, оплатой жилья, уточнила Файрушина.

«Это то, что может быть привлекательным для девушек. Она молодая, довольно симпатичная, у нее ребенок небольшого возраста. Можно предположить, что человек хотел бы улучшить условия своей жизни. И, соответственно, она могла бы на что-то подобное согласиться», — пояснила Файрушина.

При этом она согласилась с Игнатьевым, что схема с предложением замужества в данном случае весьма реальна. По ее словам, часто девушки знакомится в Сети с молодыми людьми, и, несмотря на то, что они незнакомы, мужчинам удается установить контроль над жертвами. После этого они делают все возможное, чтобы обрубить социальные контакты жертв и изолировать их от близких. Мужчины обещают девушкам замужество и светлое будущее с переездом.

«В новости как раз говорится о том, что у девушки последнее время были только дом, работа и сын, что очень сильно согласуется с тем, как эти истории чаще всего происходят. Женщина со временем очаровывается, а молодой человек, которого она никогда не видела, обещает, что он на ней женится, что он всех обеспечит, что ей никогда больше не придется работать», — рассказала правозащитница.

По словам Файрушиной, после этого девушку, как правило, выманивают за границу: одним из частых направлений для подобных схем является как раз Турция. Дальнейшие сценарии могут быть разными, отметила она.

«Мы знаем ситуации, когда девушек использовали в качестве жертв принудительных браков, когда с ними рожали детей, а потом говорили о том, что они больше не нужны, они свою функцию выполнили. Это очень распространено в некоторых культурах. Девушки оставались там, находились с этими мужчинами, потому что у них уже были дети общие, а у этих детей, естественно, было гражданство той страны, где их родили, и они оставались в таком положении, когда не могли уехать, с детьми их никто не отпускал», — объяснила правозащитница.

Кроме того, по ее словам, нередки случаи передачи девушек в секс-рабство. Она пояснила, что выбраться из этого в чужой стране сложно, но схема действий всегда одна: близким следует подать заявление в Министерство иностранных дел, в силовые ведомства для объявления в розыск, а также уведомить власти той страны, где она находится. Правозащитница заверила, что в таком случае шанс на спасение есть. Также Файрушина не исключила, что с москвичкой и ее сыном мог произойти несчастный случай.

