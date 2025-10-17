Сеть скам-центров накрыли в Азии: что известно, мошенничество, убийства

В Мьянме и Камбодже накрыли сеть скам-центров, которые заманивали девушек обещаниями выгодной работы. Как устроено современное рабство, кто становится его жертвами, что происходит в «скам-городах» Юго-Восточной Азии?

Что такое «скам-города», насколько серьезная преступная схема процветает в Азии

Власти Мьянмы и Камбоджи с помощью правоохранителей из соседних Китая и Таиланда заявили о разгроме крупной сети скам-центров, пишут СМИ и Telegram-каналы. В этих «скам-городах», как их называют в средствах массовой информации, попавшие в рабство люди вынуждены были заниматься различными видами криптовалютного мошенничества. Тех, кто работал недостаточно старательно или бунтовал, организаторы криминальной схемы избивали и убивали.

В разгромленных центрах были задержаны 3500 иностранных рабов, в том числе из России и Белоруссии. The Guardian пишет, что с начала 2025 года из скам-центров освободили около 7000 человек. Для этого потребовалась сложная операция, в ходе которой правоохранителям из Китая и Таиланда приходилось совместно работать и с военным правительством Мьянмы, и с боевиками десятка антиправительственных группировок, которые контролируют половину страны.

Задержанных главарей криминального синдиката, в том числе пятерых женщин, обвиняют в убийствах, мошенничестве, торговле людьми. Военные продолжают прочесывать горы в поисках скрытых скам-центров.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто оказался жертвами нового рабства в Азии, как устроен «забой свиней»

The Guardian пишет, что скам-центры сосредоточены вдоль берегов реки Таунгаун, на границе Мьянмы и Таиланда. Крупнейшие из них, такие как Кейкей-Парк, напоминают города с улицами из одинаковых малоэтажных домиков, окруженные стенами и снабженные охраной. Туда заманивают людей из десятков стран мира — в том числе из России и Белоруссии — фальшивыми объявлениями с предложением работы. Доставленных туда людей силой держат в этих лагерях и заставляют зарабатывать для хозяев деньги криптоскамом.

Опасность настолько велика, что власти Южной Кореи ввели запрет на посещение нескольких регионов Мьянмы и Камбоджи — тысячи корейцев попали в рабство.

Главный метод работорговцев называется в Китае «забой свиней», его жертвами чаще всего становятся молодые одинокие женщины. Мошенники (зачастую такие же рабы) выходят на связь с жертвой через соцсети и приложения для знакомств и завязывают с ней романтические отношения онлайн. Они могут психологически обрабатывать жертву неделями и даже месяцами, «как свинью откармливают перед забоем». Потом жертву или уговаривают вложить деньги в криптовалюты, или приехать на свидание с «возлюбленным».

В 2023 году ООН оценила количество рабов на «свинорезках» в 100 тыс. человек в Камбодже, еще в 120 тыс. в Мьянме и несколько десятков тысяч в Таиланде, Лаосе и на Филиппинах. По оценкам СМИ, несмотря на давление властей и Интерпола, скам-центры растут в числе и размерах. При этом в содействии преступникам обвиняют компанию Starlink Илона Маска — нелегальные терминалы используются, чтобы соединять скам-центры с глобальной сетью.

В октябре российские СМИ сообщили, что бывшая участница шоу «Голос» в Белоруссии 27-летняя Вера Кравцова попала в рабство и была убита в Мьянме. После убийства на «свинорезке» тело девушки продали на органы. Известно, что она добровольно отправилась в Таиланд, поверив в предложение о работе моделью, связь с ней пропала 4 октября.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто попал под следствие из-за скам-центров в Азии, санкции Запада

14 октября США и Великобритания ввели санкции против сети криптовалютных мошенников в Юго-Восточной Азии. Под санкции подпали 146 человек, связанных с действующей из Камбоджи Prince Group. Ее 37-летний главарь Чен Джи ранее хвастался, что криптовалютные рабы приносят ему $30 млн в день.

Великобритания ввела санкции против шести компаний и людей, связанных с Prince Group; были арестованы 19 объектов недвижимости в Лондоне стоимостью более $134 млн. Минюст США, кроме того, обратился в суд с требованием о крупнейшем взыскании в истории — у криминального синдиката требуют изъять биткоинов на $14 млрд.

Между тем суд в Китае приговорил по делу о «забое свиней» 11 человек к смертной казни. Обвинение было предъявлено членам семьи Мин, одной из четырех мафиозных семей, действующих на севере Мьянмы.

