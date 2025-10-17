Перевод на карту от неизвестного: как не попасться на уловку мошенников?

МВД России предупредило о мошеннической схеме с переводами на чужие карты. В чем она заключается и как не попасться на уловку?

Что известно о мошеннической схеме с переводами на чужие карты

По данным ведомства, злоумышленники совершают неожиданный перевод средств на карту пользователя, а после получения обратного перевода они начинают запугивать жертву.

«Неожиданный перевод на карту может оказаться не подарком, а частью мошеннической схемы. Злоумышленники могут использовать подобные переводы, чтобы добавить еще одно звено в цепь обналичивания средств, или после получения обратного перевода начать запугивать гражданина под предлогом финансирования террористических организаций», — говорится в сообщении.

Чтобы не стать жертвой мошенников, МВД рекомендует придерживаться ряда правил. В первую очередь стоит убедиться, что перевод действительно был выполнен. Иногда мошенники рассылают поддельные уведомления о переводах. Также следует сообщить в банк о зачислении средств от неизвестного для проведения проверки источника перевода.

Зачисленные средства нельзя использовать, даже если сумма незначительная. Неосновательное обогащение влечет за собой возможные судебные издержки. Это мошенники также могут использовать. Однако не стоит и возвращать перевод самостоятельно, чтобы не стать звеном мошеннической цепи. Все операции по возврату должны проходить только через банк. В некоторых банковских приложениях существует безопасная функция «Возврат ошибочного перевода».

Также в случае мошеннической атаки следует сохранять все сообщения и контакты, связанные с операцией, поскольку они могут пригодиться при разбирательстве.

Какие еще мошеннические схемы существуют

До этого МВД предупредило о новой схеме мошенничества, связанной с техническим обслуживанием газового оборудования.

«Согласно схеме обмана, потенциальной жертве звонит неизвестный и, ссылаясь на якобы изменения в законодательстве, сообщает о необходимости заключить договор на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО со специализированной организацией», — сказано в сообщении.

Для придания правдоподобности аферисты называют фикционный «номер талона» и предлагают подтвердить его на специально созданном фишинговом сайте. После ввода контактных данных появляется уведомление о направлении СМС с кодом.

На следующем этапе преступники перезванивают и просят продиктовать полученный код. Далее схема развивается по отработанному сценарию: жертве звонят лжеправоохранители и «представители» различных ведомств, которые сообщают о якобы существующей угрозе банковскому счету и необходимости перевода денег на «безопасный счет».

Еще одна новая мошенническая схема — звонки от фейковых участковых, которые втираются в доверие и оставляют свои номера «на всякий случай». Преступники сначала звонят на домашние телефоны, представляясь сотрудниками полиции и сообщая о «выявленной группе мошенников».

«Цель этого звонка — вызвать доверие и оставить номер телефона, по которому „можно связаться для защиты“», — пояснили в МВД.

Спустя время жертва получает второй звонок — с ложными угрозами и требованиями перевести деньги. В стрессовой ситуации люди перезванивают по оставленному номеру, где лжесотрудник дает инструкции по «защите» средств. В августе по такой схеме пожилая москвичка передала сбережения через почтовый ящик в подъезде.

