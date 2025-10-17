В МВД раскрыли новую схему «ошибочных» переводов на карту МВД предупредило о схеме мошенников с переводами якобы по ошибке

Мошенники придумали новую схему с «ошибочными» переводами на банковские карты, чтобы запугать людей обвинениями в финансировании терроризма, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. После возврата денег злоумышленники могут угрожать жертве и требовать повторной выплаты.

Неожиданный перевод на карту может оказаться не подарком, а частью мошеннической схемы. Злоумышленники могут использовать подобные переводы, чтобы добавить еще одно звено в цепь обналичивания средств или после получения обратного перевода начать запугивать гражданина под предлогом финансирования террористических организаций, — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что при поступлении денег от неизвестного отправителя необходимо проверить зачисление в мобильном приложении или на официальном сайте банка — нередко злоумышленники рассылают поддельные уведомления. О переводе следует сообщить в банк, чтобы провести проверку источника.

В ведомстве подчеркнули, что нельзя использовать или возвращать полученные деньги самостоятельно — все операции по возврату должны проходить только через банк. Также гражданам советуют сохранять переписку и звонки, связанные с переводом, так как эта информация поможет при разбирательстве.

Ранее стало известно, что злоумышленники под предлогом изменений в законодательстве убеждают россиян заключать фиктивные договоры на техобслуживание газового оборудования. Сначала они создают фишинговый сайт, чтобы получить коды подтверждения. Затем, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, заставляют жертв переводить деньги на «безопасные счета».