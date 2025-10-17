Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 06:01

Мошенники начали обманывать пользующихся газом россиян

МВД: аферисты обманывают ждущих техобслуживания газового оборудования россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов предупреждают граждан о новой схеме мошенничества, связанной с техническим обслуживанием газового оборудования. Преступники используют изменения в законодательстве как предлог для обмана, пишет ТАСС.

Согласно схеме обмана, потенциальной жертве звонит неизвестный и, ссылаясь якобы на изменения в законодательстве, сообщает о необходимости заключить договор на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО со специализированной организацией, — указано в сообщении.

Для придания правдоподобности аферисты сообщают фикционный «номер талона» и предлагают подтвердить его на специально созданном фишинговом сайте. После ввода контактных данных появляется уведомление о направлении СМС-сообщения с кодом.

На следующем этапе преступники перезванивают и просят продиктовать полученный код. Далее схема развивается по отработанному сценарию: жертве звонят лже-правоохранители и представители различных ведомств, которые сообщают о якобы существующей угрозе банковскому счету и необходимости перевода денег на «безопасный счет».

Ранее сообщалось, что мошенникам, которые используют дипфейки для создания компрометирующего контента, может грозить уголовная ответственность. Пострадавшие граждане имеют право подать иск в суд для защиты своей репутации и взыскания морального вреда.

мошенники
газ
оборудование
обслуживание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Две компании из Индии купили огромную партию нефти в Гайане
Российские силы «держат марку» вдоль реки Лиман в Харьковской области
Где оставить машину в Красноярске: безопасно и без проблем
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 октября
Стало известно, что Путин сказал Трампу по поводу поставок Tomahawk Украине
Столкновение машин в Челябинске привело к госпитализации четырех человек
Россиянам объяснили, сколько пенсионных баллов даст стотысячная зарплата
Атака БПЛА отражена в Ростовской области
Раскрыты главные отличия православных школ от светских
Трамп накормит Зеленского в Белом доме и улетит во Флориду
Сорвали попытку ВСУ пересечь границу: успехи ВС РФ к утру 17 октября
«Процент снизился»: в России увидели нежелание наемников вступать в ВСУ
ВСУ создали сложную систему обороны у одного из сел в ДНР
Российский штурмовик героически спас собаку из-под обломков дома
«Надо их сбивать»: возможный премьер Британии поделился планами на РФ
Награда от Путина, СВО, смерть родных на Украине: как живет Маршал
Составлен список продуктов-спасателей, которые заменят аптечку
Дачникам объяснили, как без лишних хлопот укрепить деревянный забор
Два города в европейской части России закрыли аэропорты
Самая вкусная баклажанная икра на зиму своими руками! Просто и быстро
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.