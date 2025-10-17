Мошенники начали обманывать пользующихся газом россиян

Сотрудники правоохранительных органов предупреждают граждан о новой схеме мошенничества, связанной с техническим обслуживанием газового оборудования. Преступники используют изменения в законодательстве как предлог для обмана, пишет ТАСС.

Согласно схеме обмана, потенциальной жертве звонит неизвестный и, ссылаясь якобы на изменения в законодательстве, сообщает о необходимости заключить договор на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО со специализированной организацией, — указано в сообщении.

Для придания правдоподобности аферисты сообщают фикционный «номер талона» и предлагают подтвердить его на специально созданном фишинговом сайте. После ввода контактных данных появляется уведомление о направлении СМС-сообщения с кодом.

На следующем этапе преступники перезванивают и просят продиктовать полученный код. Далее схема развивается по отработанному сценарию: жертве звонят лже-правоохранители и представители различных ведомств, которые сообщают о якобы существующей угрозе банковскому счету и необходимости перевода денег на «безопасный счет».

Ранее сообщалось, что мошенникам, которые используют дипфейки для создания компрометирующего контента, может грозить уголовная ответственность. Пострадавшие граждане имеют право подать иск в суд для защиты своей репутации и взыскания морального вреда.