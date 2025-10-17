Гламурная блондинка убила четырех знакомых и травила собак: что известно

В Бразилии поймали «гламурную серийную убийцу», которая за пять месяцев расправилась с четырьмя знакомыми, пишет New York Post. Что об этом известно?

Как студентка расправлялась с жертвами

За решеткой оказалась 36-летняя студентка юридического факультета Ана Паула Велозу Фернандес из Сан-Паулу. Изначально ее задержали в связи с убийством ее арендодателя, 50-летнего Марселу Фонсеки. Фернандес призналась, что заколола мужчину ножом во время ссоры, после чего специально завесила комнату простыней, чтобы тело не заметили ее сын и племянник (погибший сдавал Ане половину дома). Женщина вызвала полицию лишь спустя пять дней, когда дети начали жаловаться на ужасный запах, а в доме появились опарыши. Правоохранителям Фернандес тогда заявила, что хозяин дома не отвечает на звонки, его половина наглухо закрыта и оттуда неприятно пахнет.

Сначала Фернандес не заподозрили, а дело закрыли из-за отсутствия улик. Однако дочь арендодателя потребовала возобновить расследование, после чего полицейские уличили в преступлении Фернандес. Вскоре студентку-юристку удалось связать еще с тремя преступлениями, совершенными с января по май. Выяснилось, что она подсыпала крысиный яд Марие Апаресиду Родригес, Хайдеру Мхазресу и Нилу Корреа да Силве. Спасти их врачам не удалось. Эти преступления Фернандес совершила, по версии бразильской полиции, из мести и ради финансовой выгоды. Правоохранители также заявили, что она любит манипулировать людьми, получает удовольствие от расправ и не проявляет признаков раскаяния.

Кроме того, установлено, что перед убийствами людей Фернандес тестировала яд на животных и отравила не менее десяти собак. При этом в социальных сетях блондинка вела активную жизнь, выкладывая фотографии, за что в СМИ ее прозвали «гламурной убийцей».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Гламурная блондинка вышла на охоту», — комментируют новость пользователи Сети.

За что Фернандес убивала людей

По информации СМИ, бразильянка убила арендодателя за нелицеприятные высказывания о ее родных.

49-летняя Мария Апаресиду Родригес была подругой Фернандес. Отмечается, что Ана убила ее за то, что она «мешала ей общаться с другими людьми». Яд убийца подсыпала в кофе. Фернандес рассылала сообщения с телефона жертвы, чтобы создать иллюзию, будто она жива.

После гибели Марии отравительница также сама вызвала полицию: мол, пошла повидать подругу, а все заперто. Ана стала обычным свидетелем по делу. Она рассказала, будто Родригес часто нехорошо себя чувствовала и принимала сильнодействующие лекарства.

Подруга и бывшая одноклассница Аны, Мишель Пайва да Силва, водитель автобуса, попросила ее отравить своего 65-летнего отца Нила Корреа да Силву. Фернандес была должна подруге денег, и убийство пошло в счет этого долга. Ана угостила Нила фейжоадой — традиционным блюдом из мяса и фасоли. Мужчина успел вызвать скорую, но умер в больнице.

Последняя жертва бразильянки — ее бывший 36-летний любовник Хайдер Мхазрес. Фернандес отомстила ему, поскольку тот с ней порвал. Сначала она соврала, что беременна. А после того как Хайдер заявил, что не хочет от нее ребенка, отравительница напоила его молочным коктейлем с ядом.

