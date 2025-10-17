В Бразилии задержали студентку, убившую четырех человек за пять месяцев

В Бразилии раскрыты убийства четырех человек. Подозреваемой оказалась 36-летняя студентка юридического факультета Ана Паула Велозу Фернандес из Сан-Паулу, которая совершала преступления на протяжении пяти месяцев, пишет New York Post.

В полиции заявили, что она любит манипулировать людьми, получает удовольствие от расправ и не проявляет признаков раскаяния, — указано в сообщении.

По данным СМИ, первым инцидентом стало убийство арендодателя, которое изначально не вызвало подозрений у следствия. Фернандес призналась, что нанесла ему ножевые ранения во время конфликта, после чего скрыла следы преступления на несколько дней. Поводом для возобновления расследования стала настойчивость дочери погибшего, что позволило выявить причастность студентки к другим преступлениям.

Дополнительное расследование установило связь Фернандес с тремя другими смертями в период с января по май. Согласно версии следствия, женщина использовала крысиный яд для отравления своих жертв — Марии Апаресиды Родригес, Хайдера Мхазреса и Нила Корреа да Силвы. Также установлено, что перед совершением преступлений она проводила испытания яда на животных.

