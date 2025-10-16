Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 13:25

Рязанец едва не зарезал соседа на лестничной площадке

В Рязани задержали мужчину, ударившего ножом соседа на лестничной площадке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Рязани задержали местного жителя, ударившего ножом 39-летнего соседа на лестничной площадке, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на СУ СК по Рязанской области. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

По данным следствия, мужчина напал на знакомого из-за недавнего конфликта. После ранения пострадавшему удалось добраться до своей квартиры и запереться.

Прибывшие на место медики оказали потерпевшему необходимую помощь. Сейчас его состояние здоровья стабильное. В отношении задержанного решается вопрос об аресте.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудник полиции получил ножевое ранение. Нападение произошло во время осмотра правоохранителем автомобиля. Злоумышленники скрылись.

До этого в Казани неизвестный с ножом напал на 34-летнюю женщину. Пострадавшая попала в реанимацию.

нападения
преступления
соседи
Рязань
