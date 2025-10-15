Полицейского ударили ножом недалеко от Дворцовой площади В Санкт-Петербурге двое мужчин ранили полицейского ножом и скрылись

Сотрудник полиции получил ножевое ранение возле Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его информации, нападение произошло во время осмотра правоохранителем автомобиля. Напавшие на полицейского скрылись.

Согласно публикации, подозреваемых было двое, мужчинам около 40–50 лет. Они уехали с места преступления на машине. Для поимки преступников на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области введен план «Перехват».

Ранее в Саратове задержали 33-летнего местного жителя, ударившего знакомого ножом в живот во время застолья. Изначально подозреваемый собрал в своей квартире в Ленинском районе большую компанию. В какой-то момент между ним и 37-летним знакомым возникла ссора, которая переросла в поножовщину.

До этого житель Москвы спас прохожего от нападения мигранта с ножом. 39-летний уроженец Таджикистана набросился на 27-летнего москвича. Он успел нанести мужчине два удара ножом, пока его не отогнал очевидец, распыливший в нападавшего перцовый баллончик.