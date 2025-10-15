Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 07:28

Полицейского ударили ножом недалеко от Дворцовой площади

В Санкт-Петербурге двое мужчин ранили полицейского ножом и скрылись

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник полиции получил ножевое ранение возле Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его информации, нападение произошло во время осмотра правоохранителем автомобиля. Напавшие на полицейского скрылись.

Согласно публикации, подозреваемых было двое, мужчинам около 40–50 лет. Они уехали с места преступления на машине. Для поимки преступников на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области введен план «Перехват».

Ранее в Саратове задержали 33-летнего местного жителя, ударившего знакомого ножом в живот во время застолья. Изначально подозреваемый собрал в своей квартире в Ленинском районе большую компанию. В какой-то момент между ним и 37-летним знакомым возникла ссора, которая переросла в поножовщину.

До этого житель Москвы спас прохожего от нападения мигранта с ножом. 39-летний уроженец Таджикистана набросился на 27-летнего москвича. Он успел нанести мужчине два удара ножом, пока его не отогнал очевидец, распыливший в нападавшего перцовый баллончик.

Санкт-Петербург
полицейские
полиция
нападения
ножи
ранения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Как подготовить огород к зиме, что посадить, чем укрыть растения
В Европе боятся, что обещания Трампа насчет «Томагавков» окажутся блефом
Военный рассказал, как ВСУ минируют дороги под Херсоном
«Вашингтон» вырвал победу у «Тампы» в овертайме без помощи Овечкина
Аэропорт Уфы перестал принимать и выпускать рейсы
«Мосводоканал» хочет взыскать с известной артистки долги по коммуналке
Экс-судья ВС Момотов выплатит три тысячи рублей по иску Генпрокуратуры
Полицейского ударили ножом недалеко от Дворцовой площади
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 октября: инфографика
Более полусотни беспилотников ВСУ атаковали регионы России ночью
Почти три тысячи фур из Китая застряли по пути в Россию
Новые столкновения произошли на границе Пакистана и Афганистана
В Госдуме раскрыли, что делать при задержке премий на работе
Чэлпэк — тонкие жареные лепешки по-татарски: готовим за 5 минут!
В Волгоградской области раскрыли последствия атаки дронов ВСУ на регион
Названы три чудо-овоща, которые спасут печень от болезней: что известно
Экс-депутат из Норвегии оказалась наемницей в рядах ВСУ
Бот для сдачи в плен стал хитом среди военных ВСУ под Купянском
В российском аэропорту ввели ограничительные меры
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.