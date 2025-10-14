Саратовец едва не зарезал знакомого во время застолья

В Саратове задержали 33-летнего местного жителя, ударившего знакомого ножом в живот во время застолья, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД России. Нападение произошло в ходе конфликта.

Изначально подозреваемый собрал в своей квартире в Ленинском районе большую компанию. В какой-то момент между ним и 37-летним знакомым возникла ссора, которая переросла в поножовщину.

Пострадавшего госпитализировали. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Как стало известно, фигуранта уже неоднократно привлекали к ответственности за неуплату алиментов.

