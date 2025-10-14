Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 17:30

Саратовец едва не зарезал знакомого во время застолья

В Саратове задержали 33-летнего мужчину, ударившего знакомого ножом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратове задержали 33-летнего местного жителя, ударившего знакомого ножом в живот во время застолья, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД России. Нападение произошло в ходе конфликта.

Изначально подозреваемый собрал в своей квартире в Ленинском районе большую компанию. В какой-то момент между ним и 37-летним знакомым возникла ссора, которая переросла в поножовщину.

Пострадавшего госпитализировали. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Как стало известно, фигуранта уже неоднократно привлекали к ответственности за неуплату алиментов.

Ранее житель Москвы спас прохожего от нападения мигранта с ножом. Инцидент произошел на улице Плющиха, 39-летний уроженец Таджикистана напал на 27-летнего москвича.

