Москвич спас прохожего от мигранта с ножом

Житель Москвы спас прохожего от нападения мигранта с ножом, сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости». Инцидент произошел на улице Плющиха, 39-летний уроженец Таджикистана напал на 27-летнего москвича.

Злоумышленник успел нанести ему два удара ножом, пока его не отогнал мужчина, распыливший в него перцовый баллончик. Следователи столичного ГСУ СК возбудили дело по факту покушения на убийство. Злоумышленника отправили под арест.

Ранее правоохранители задержали в столице мужчину, который устроил поножовщину у известной стены с портретом Виктора Цоя. Злоумышленник успел ранить двоих прохожих, пока на место не прибыла полиция. Все случившееся сняла уличная камера наблюдения. Мужчина вскоре был задержан. Им оказался 49-летний местный житель.

Неделей ранее поножовщина произошла в московском караоке-клубе. Женщина вступила в конфликт с охраной заведения и ее вывели на улицу. Она вернулась в клуб уже с ножом и ударила им администратора. Мужчину госпитализировали, а москвичку задержала полиция. На нее завели уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».