30 сентября 2025 в 16:23

Москвичка напала с ножом на сотрудника караоке-клуба

Москвичка поссорилась с администратором караоке-клуба и ударила его ножом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщина накинулась на администратора караоке-клуба в Москве и нанесла ему ножевое ранение, сообщает управление МВД России. Перед нападением 37-летняя жительница российской столицы спровоцировала несколько конфликтов с посетителями в заведении на Новом Арбате, после чего охрана попыталась вывести ее из клуба. Обратно она вернулась с ножом и напала на 35-летнего администратора заведения.

Пострадавший получил ранение в грудь при попытке отбиться от нападавшей. Мужчину экстренно госпитализировали, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Женщину с ножом задержали правоохранители. На нее завели уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее в Москве мужчина совершил нападение на сотрудницу банка на Автозаводской улице. Он нанес женщине ножевое ранение, из-за которого она скончалась до прибытия медиков. Преступником оказался бывший сотрудник этого банковского отделения, а убитая — его бывшей начальницей. Следствие установило, что с ней у злоумышленника был рабочий конфликт, в результате которого его уволили из банка.

Москва
караоке
нападения
поножовщины
