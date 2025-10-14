Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 15:07

Нападение сталкера с ножом на женщину в Казани попало на видео

Момент нападения велосипедиста с ножом на женщину в Казани попал на видео

Нападение сталкера на электровелосипеде на 34-летнюю женщину попало на видео, кадрами с места событий поделился Telegram-канал «112». Инцидент произошел в Казани, рядом с гимназией №94. Женщина проводила дочку в школу и собиралась сесть в машину, когда на нее напал из засады неизвестный в черном костюме и шлеме.

Злоумышленник набросился на потерпевшую и стал наносить удары ножом в область шеи. Жертва упала, но продолжала сопротивляться. Нападавший скрылся с места преступления, а раненая встала и пошла за телефоном к машине.

Позже выяснилось, что жертвой преступника стала супруга казанского бизнесмена Ивана Шевырева. Женщина попала в реанимацию. Полиция ищет злоумышленника. Следственное управление СК РФ по Татарстану заявило о возбуждении уголовного дела.

Ранее пациент психиатрического диспансера напал с ножом на мужчину в церкви в городе Чаренцаван. Тот пришел на службу, чтобы проститься с умершем в аварии крестником. Пострадавшего доставили в городской медцентр в тяжелом состоянии, врачи не смогли его спасти. 57-летний мужчина скончался, не приходя в сознание.

