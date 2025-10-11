Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 17:36

Мужчину зарезали в церкви, когда он пришел проститься с погибшим крестником

В Армении пациент психдиспансера зарезал мужчину во время панихиды по крестнику

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пациент психиатрического диспансера напал с ножом на мужчину в церкви армянского города Чаренцаван, сообщает портал Shamshyan.com. Погибший пришел на службу проститься с погибшим в ДТП крестником.

Пострадавший был доставлен в городской медицинский центр в крайне тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

Не смотря на усилия медиков, спасти 57-летнего мужчину не удалось, он умер не приходя в сознание. Прибывшие на место полицейские нашли орудие убийства и по «горячим следам» задержали нападавшего, им оказался 26-летний молодой человек, его мотивы выясняются.

Ранее сообщалось, что мужчина в состоянии наркотического опьянения ворвался с ножом в больницу подмосковной Лобны и попытался зарезать врача. Нападавшего оперативно обезвредили и задержали сотрудники Росгвардии, прибывшие на место происшествия, после чего правоохранительные органы начали проверку по данному факту.

До этого стало известно, что житель Петербурга предстанет перед судом за попытку зарезать соседа по гаражу во время пьяной ссоры. Мужчина нанес пострадавшему ножевое ранение в шею, приведшее к критическому состоянию, однако врачи скорой помощи смогли спасти жизнь потерпевшего.

Армения
происшествия
убийства
церкви
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аномальные холода заморозят Россию: сбудется ли пророчество, какой прогноз?
ВСУ ударили по автобусу с мирными жителями в Горловке
Более 600 машин попали в пробку на подъезде к Крымскому мосту
В посольстве не подтвердили гибель россиян при землетрясении на Филиппинах
Мемуары Столтенберга раскрыли конфликт политика с Меркель
Ивлеева устроила мужу шикарное свидание в Янтарной комнате Эрмитажа
Генерал объяснил, чем занимались ликвидированные британцы на НПЗ в Чугуеве
Секреты идеального брусничного повидла из 3 ингредиентов
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Юная россиянка убила младенца и выбросила на улицу: что известно, причины
Нарышкин связал качество преподавания истории с будущим России
Стало известно о ликвидации оперативных группировок ВСУ
В Госдуме резко ответили на статью Zeit об увлечении Асада
Мужчину зарезали в церкви, когда он пришел проститься с погибшим крестником
Байден начал курс лучевой терапии из-за рака простаты
Белгородец погиб в результате атаки дрона ВСУ
Стало известно, в каких странах прекратят работу телеканалы MTV
Обязательно приготовить осенью! Простой тыквенный суп
Зеленский обсудил с Трампом новые меры поддержки Украины
Стало известно о задержании высокопоставленного краснодарского чиновника
Дальше
Самое популярное
Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.