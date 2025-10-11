Мужчину зарезали в церкви, когда он пришел проститься с погибшим крестником

Пациент психиатрического диспансера напал с ножом на мужчину в церкви армянского города Чаренцаван, сообщает портал Shamshyan.com. Погибший пришел на службу проститься с погибшим в ДТП крестником.

Пострадавший был доставлен в городской медицинский центр в крайне тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

Не смотря на усилия медиков, спасти 57-летнего мужчину не удалось, он умер не приходя в сознание. Прибывшие на место полицейские нашли орудие убийства и по «горячим следам» задержали нападавшего, им оказался 26-летний молодой человек, его мотивы выясняются.

