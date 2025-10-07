Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 15:58

В Петербурге мужчина пойдет под суд за попытку зарезать соседа

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Петербуржец пойдет под суд за нападение на соседа по гаражу с ножом, сообщает «Петербург2». Инцидент произошел на Планерной улице.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу, пьяная ссора между соседями быстро перешла в драку. Один из мужчин схватил нож и ударил другого в шею. Пострадавший оказался в критическом состоянии, но врачи, прибывшие на место, спасли ему жизнь.

Ранее в Ишиме 73-летняя пенсионерка зарезала своего 54-летнего собутыльника, после того как он сделал ей непристойное предложение. Конфликт произошел во время совместного распития спиртного в квартире.

До этого в Москве женщина во время застолья ударила ножом супруга из-за кашля. Раздраженная россиянка потребовала, чтобы муж проверил здоровье у врача, но тот воспринял это как оскорбление. Мужчина стал унижать спутницу, начался скандал, переросший в драку.

