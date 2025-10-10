Мужчина под наркотиками ворвался в больницу и чуть не зарезал врача

Мужчина с ножом ворвался на территорию больницы в подмосковной Лобне и попытался зарезать врача, информирует Regions. Предварительно, он находился в состоянии наркотического опьянения. Инцидент произошел в четверг, 9 октября.

На место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии, которым удалось быстро обезвредить нарушителя порядка. Злоумышленника задержали и изолировали до прибытия полицейских.

По факту случившегося начата проверка. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ЧП и личность задержанного гражданина.

