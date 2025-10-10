Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 11:42

Мужчина под наркотиками ворвался в больницу и чуть не зарезал врача

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина с ножом ворвался на территорию больницы в подмосковной Лобне и попытался зарезать врача, информирует Regions. Предварительно, он находился в состоянии наркотического опьянения. Инцидент произошел в четверг, 9 октября.

На место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии, которым удалось быстро обезвредить нарушителя порядка. Злоумышленника задержали и изолировали до прибытия полицейских.

По факту случившегося начата проверка. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ЧП и личность задержанного гражданина.

Ранее в Саратове бывший полицейский устроил ночной погром частного дома в попытке найти свою жену. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, он пробрался на участок на Огородной улице, разбил машину и кидал кирпичи в окна. В доме находились женщина и ее несовершеннолетняя дочь.

В Воронежской области подросток с ножом и молотком ворвался в школу. По данным СУ СК России по региону, встал вопрос о помещении мальчика в психиатрический стационар.

