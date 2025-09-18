Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 20:40

Мальчик с молотком и ножом ворвался в свою школу в российском регионе

Подросток с ножом и молотком ворвался в свою школу в Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронежской области подросток с ножом и молотком ворвался в школу, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. Решается вопрос о помещении мальчика в психиатрический стационар. По предварительной информации, перед нападением он оставил в соцсетях публикацию со словами: «Вам не жить». Отмечается, что юноша был учеником этой школы.

Возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который утром 17 сентября 2025 года, вооружившись ножами и молотком, намеревался совершить преступление в одной из школ Острогожского района Воронежской области, — сказано в сообщении.

Подросток бросался на детей, но его остановили охранник и педагоги, а затем передали полиции. Во время задержания он заявил: «Это не дети, это биомусор». Пострадавших при нападении среди учеников и персонала школы нет. Родители запретили детям посещать образовательное учреждение.

Ранее восьмиклассник ворвался в школу на Северном бульваре в Москве, чтобы проучить двух педагогов. Ученик признался, что не любил учителя по физике из-за двоек. Учительнице русского языка подросток хотел отомстить за то, что не понимает ее уроки.

