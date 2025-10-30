Потерянная голова и останки зацепера: главные ЧП дня

В Екатеринбурге нашли обнаженное тело женщины без головы, в Ростове муж расстрелял жену на рабочем месте, в Подмосковье нашли останки пропавшего две недели назад 14-летнего зацепера — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

В лесу нашли труп женщины

Утром 30 октября в Юго-Западном парке Екатеринбурга обнаружили обезглавленный обнаженный труп. В управлении Следственного комитета подтвердили, что речь идет о женщине, чью личность пока не удалось установить. Определять обстоятельства гибели планируют, изучая в том числе записи с камер видеонаблюдения. Отдельно тело обследуют медики, лаборанты проведут ДНК-экспертизу.

«Проведен осмотр места происшествия. <…> Сотрудникам уголовного розыска полиции даны поручения о проведении оперативных мероприятий. В рамках расследования будут изъяты и проанализированы записи видеокамер наружного наблюдения, находящихся в районе, прилегающем к месту происшествия», — рассказали в СКР.

Полицейские считают смерть криминальной — на шее у трупа ровный срез. Известно, что труп нашел местный житель во время утренней пробежки недалеко от автозаправочной станции.

Правоохранители проверяют сводки о пропавших женщинах. Также прочесывают лесопарк в поисках головы. Предполагается, что труп пролежал в лесу более полугода, а голова могла разложиться.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина расстрелял бывшую жену в офисе

В Ростове-на-Дону в офисе одной из компаний 37-летний сотрудник убил свою 38-летнюю коллегу, бывшую жену. Он ворвался в помещение с оружием, устроил скандал и выстрелил в женщину. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, сотрудница компании скончалась.

«По предварительным данным, мужчина, действуя на почве личных неприязненных отношений, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в свою бывшую супругу. В результате полученного огнестрельного ранения женщина скончалась. После этого мужчина свел счеты с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)», — рассказали в пресс-службе СКР.

Зацепера собирают по частям в Подмосковье

Пропавший в середине октября зацепер из подмосковной Лобни умер. Об этом сообщила его мать и родственники. 14-летний Всеволод ушел из дома 13 октября после ссоры с родителями, а через пару недель в 400 метрах от станции нашли его обувь и смартфон. Затем неподалеку были найдены человеческие останки.

«Друзья и все, кто был рядом с нами в эти дни, наш Сева погиб. В первый день как ушел, на электричке. Пока никаких комментариев не можем дать. Мне вообще бы хотелось прожить это горе тихо и по-семейному… Но приходится терпеть шквал всего, что происходит вокруг — сплетен, слухов и грязи. Это слишком тяжело для нас, родителей, и наших детей», — написала мать в соцсетях.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Знакомая семьи рассказала журналистам, что нашли не самого мальчика, а его останки. Личность смогли подтвердить по ДНК. Есть вероятность, что мертвого ребенка также разорвали дикие животные.

