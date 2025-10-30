Тяжелый развод: мужчина убил экс-супругу в офисе крупной компании

Сотрудник «Россети Юг» застрелил бывшую жену в центре Ростова-на-Дону, после чего покончил с собой. NEWS.ru рассказывает, что известно об инциденте.

Пришел в офис к супруге

Трагедия случилась утром 30 октября на улице Большая Садовая, 49, где располагаются офисы «Россети Юг». Мужчина пришел в здание, где трудилась его бывшая супруга. Между ними возник конфликт, который перерос в стрельбу.

Мужчина выстрелил в женщину, после чего та скончалась. Затем нападавший покончил с собой.

Детей не было

Следственное управление по Ростовской области возбудило уголовное дело. Разбирательство ведется по статье об убийстве.

«По предварительным данным, мужчина, действуя на почве личных неприязненных отношений, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в свою бывшую супругу. В результате полученного огнестрельного ранения женщина скончалась. После этого мужчина свел счеты с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)», — рассказали в пресс-службе СКР.

Известно, что женщине пытались оказать помощь, но медики были бессильны, вскоре она скончалась. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. По данным издания DonDay, супруги были коллегами, а общих детей у них не было. Перед трагедией пара переживала тяжелый бракоразводный процесс. Известно, что пострадавшей было 38 лет, а ее супругу — 37, пишет издание «Шахты.ру».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прокуратура взяла на контроль

В компании оказывают следствию всю необходимую помощь, отметили в пресс-службе учреждения.

Судя по фото с места происшествия, которые опубликовал Следственный комитет, убийство произошло в одном из кабинетов офиса. Прокуратура региона взяла расследование на свой контроль.

«Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи с обнаружением тел мужчины и женщины с огнестрельными ранениями», — сообщили в надзорном ведомстве.

Пора делать убежища для женщин?

Местные жители выражают ужас от произошедшего. Подписчица одного из городских Telegram-каналов предположила, что в областной столице пора делать убежище для женщин на время бракоразводного процесса.

«Уже не первый случай. Пора открывать в городе временное тайное убежище для женщин во время бракоразводного процесса, с возможностью дистанционной работы оттуда. <…> Не каждая сможет противостоять грубой мужской силе, тут только если сможет уладить конфликт своими дипломатическими способностями, но они не у всех есть», — написала Елена Подыман.

Читайте также:

«Так даже животное не поступит»: убийцу девочки приговорили к пожизненному

Кроссовки и части тела: зацепер скончался после ссоры с родителями

Вытягивали извинения: убивший двух девочек водитель оказался наркоманом

Требовал, чтобы называла себя чмо: отчим-садист годами насиловал падчерицу