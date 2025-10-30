Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 15:50

Тяжелый развод: мужчина убил экс-супругу в офисе крупной компании

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сотрудник «Россети Юг» застрелил бывшую жену в центре Ростова-на-Дону, после чего покончил с собой. NEWS.ru рассказывает, что известно об инциденте.

Пришел в офис к супруге

Трагедия случилась утром 30 октября на улице Большая Садовая, 49, где располагаются офисы «Россети Юг». Мужчина пришел в здание, где трудилась его бывшая супруга. Между ними возник конфликт, который перерос в стрельбу.

Мужчина выстрелил в женщину, после чего та скончалась. Затем нападавший покончил с собой.

Детей не было

Следственное управление по Ростовской области возбудило уголовное дело. Разбирательство ведется по статье об убийстве.

«По предварительным данным, мужчина, действуя на почве личных неприязненных отношений, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в свою бывшую супругу. В результате полученного огнестрельного ранения женщина скончалась. После этого мужчина свел счеты с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)», — рассказали в пресс-службе СКР.

Известно, что женщине пытались оказать помощь, но медики были бессильны, вскоре она скончалась. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. По данным издания DonDay, супруги были коллегами, а общих детей у них не было. Перед трагедией пара переживала тяжелый бракоразводный процесс. Известно, что пострадавшей было 38 лет, а ее супругу — 37, пишет издание «Шахты.ру».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прокуратура взяла на контроль

В компании оказывают следствию всю необходимую помощь, отметили в пресс-службе учреждения.

Судя по фото с места происшествия, которые опубликовал Следственный комитет, убийство произошло в одном из кабинетов офиса. Прокуратура региона взяла расследование на свой контроль.

«Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи с обнаружением тел мужчины и женщины с огнестрельными ранениями», — сообщили в надзорном ведомстве.

Пора делать убежища для женщин?

Местные жители выражают ужас от произошедшего. Подписчица одного из городских Telegram-каналов предположила, что в областной столице пора делать убежище для женщин на время бракоразводного процесса.

«Уже не первый случай. Пора открывать в городе временное тайное убежище для женщин во время бракоразводного процесса, с возможностью дистанционной работы оттуда. <…> Не каждая сможет противостоять грубой мужской силе, тут только если сможет уладить конфликт своими дипломатическими способностями, но они не у всех есть», — написала Елена Подыман.

Читайте также:

«Так даже животное не поступит»: убийцу девочки приговорили к пожизненному

Кроссовки и части тела: зацепер скончался после ссоры с родителями

Вытягивали извинения: убивший двух девочек водитель оказался наркоманом

Требовал, чтобы называла себя чмо: отчим-садист годами насиловал падчерицу

убийства
разводы
семьи
уголовные дела
Ростов-на-Дону
Ростовская область
Россия
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван минимальный доход для одобрения ипотеки в 2025 году
«Внезапные наследники» обманом заполучили квартиру умершей петербурженки
Российские музыкальные дроны кружат над позициями ВСУ под «Сектор Газа»
Роман с дочерью Кинчева, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского
Студента нашли мертвым рядом с банкой с химвеществом
У экс-владельцев «макаронной империи» отсудили квартиры
Военэксперт ответил, использует ли РФ все возможности при ударах по Украине
В России заметили, что Трамп покинул встречу с Си Цзиньпином расстроенным
Директор театра имени Вахтангова рассказал о заветной мечте Меньщикова
Появились признаки разворота Латинской Америки лицом к США
В «Буревестнике» увидели прямую угрозу неприкосновенности США
Бестемьянова заявила, что ждет возвращения Валиевой после дисквалификации
Киберполицейские объяснили, когда нужно отказаться от иностранных принтеров
Tesla отзовет более 6 тысяч электропикапов из-за одной проблемы
Купянск попал в петлю, сбегут ли ВСУ из Покровска? Как идет наступление РФ
Турецкие секреты: 7 блюд, которые покорят вашу семью с первого укуса
Массовым отравлением в петербургском колледже занялись следователи
Россиян предупредили об опасности покупки машин по «серым» схемам
Под Волгоградом перевернулась Lada с пьяным водителем
Смольянинов, Панин, Лазарева: звезды-эмигранты, у которых нет своего жилья
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.